Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başkanlığında, Maarif Müfettişleri İl Koordinatörü Atıf Bostancı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve tüm şube müdürlerinin katılımıyla oluşturulan inceleme, tespit ve denetim komisyonu, eğitim öğretimle ilgili incelemelerde bulunmak, ilçede görev yapan yönetici ve öğretmenlerle bilgi alışverişi yapmak ve yüz yüze eğitim gören öğrencilerimizle bir arada olmak için yaptığı ilçe gezilerinde bu hafta Gölbaşı’nı ziyaret etti.

Gölbaşı’nda müstakil müdürlükleri bulunan okulları, pansiyonları ve Gölbaşı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek eden komisyon üyeleri, okulların, kurumların tertip ve düzeni, dersliklerin ve diğer bölümlerinin eğitim öğretime hazır olma ve uygunluk durumu; okullarda akademik başarıyı arttırmaya yönelik oluşturulan kurullar, okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar, okulların kendine özgü yürüttüğü projeler ve salgın sürecinde yüz yüze eğitimde alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi gibi konularda denetim ve incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelerle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Adıyaman Merkezde olduğu gibi ilçelerimizdeki eğitim kurumlarının da durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla ilçe ve köy ziyaretlerinde bulunduklarını belirterek, ”İlçelerimizi ve ilçelerimize bağlı köylerimizi ziyaret ederek oradaki okullarımızda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle görüşüyoruz. Onların sorun, istek ve dileklerini yerinde dinlemek istiyoruz. Bu ziyaretler kapsamında ben ve müdürlerim şuana kadar il merkezimizde ziyaret ettiğimiz köyler ve okullar hariç olmak üzere 5 ilçemizde yaklaşık 40 köy ve 130 okul ziyaret ettik, ziyaret etmeyi de sürdüreceğiz. Varsa sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını üreteceğiz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı’yı makamında ziyaret etmesiyle ilçeden ayrıldı.