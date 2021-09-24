Milli Eğitim Müdürü Gönen’den köy okullarına ziyaret

Gönen, öğrencilerle bir süre sohbet edip öğretmenlerinden devam eden yüz yüze eğitim hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verilen zamanlarda öğrencilerde olası sorunlardan birinin de okuma yazma becerisinin azalması olmaktaydı. Okullarımızın bu kazanımları telafisi için mutlaka sınıf düzeylerine göre eğitim öğretimin planlaması gerekiyor. Eğitimde ki; açığın ancak öğretmen duyarlılığı ile kapanacağını, bu münasebetle eğitim camiasına olan inancının tam olduğuna inanıyorum. Zor bir dönemden geçtiklerini ama çalıştıkça, sabırlı oldukça, azmimizi korudukça her şeyin üstesinden geleceğiz. Okullarda eğitimin yanında sağlık tedbirlerinin de çok önemli olduğu bir zaman döneminde salgın kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini, öğrenci ve öğretmen başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının çok değerli olduğunu belirtmek isterim"dedi.