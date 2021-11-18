Milli Eğitim Müdürü Gönen’den Başkan İnan'a ziyaret

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün emekliğe ayrılmasının ardından yerine Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen getirilmişti.

27 Temmuz'da göreve başlayan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, ziyaretler kapsamında Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan'ı makamında ziyaret ederek, kentin eğitim durumu değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaman Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan, Adıyaman'ın eğitim konusunda istenilen noktada olmadığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in başlamasıyla ivme kazanacağını umut ettiğini söyleyerek başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, kentin gelişimi ve eğitim seviyesinin yükselmesi noktasında basının gücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, ”Eğitimde çıta yükseltile bilinmesi için el birliği ile mücadele verilmesi gerekiyor. Yaman Medya Grup bünyesinde bulunan ve adını kentin tarihinden alan Perre Haber Ajansı çalışanlarından eğitime yön verme adına destek istiyoruz” dedi.