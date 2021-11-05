Milli Eğitim Müdürü Gönen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Gönen, öğretmen ve öğrenciler tarafından atölyelerde "Kütüphanesi olmayan okul kalmasın" projesi kapsamında il genelindeki kütüphanesi olmayan tüm okullara kurulmak üzere hazırlanan kütüphane raflarını ve okulda yapılan diğer çalışmaları gördü.

İnşaat Emlak ve Donatımdan Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ve Mesleki ve Teknik Liselerden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz’dan hazırlıklar ve çalışmalara ilişkin bilgiler alan Gönen, çalışmaların en kısa sürede ve titizlikle hazırlanması talimatını verdi.

Atölyelerde çalışan öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet edip çalışmalarında başarılar dileyen Gönen, “Meslek liselerimiz üretime, istihdama ve mesleki becerilerle donanmış bireyler yetiştirme konusunda fabrika gibi çalışarak ülkemiz kalkınmasına katkı sağlayacaklardır” dedi.