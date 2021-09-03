Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde yapılan ortaöğretim zümre toplantısına katılan öğretmenleri sınıflarında ziyaret etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına uygun toplantıda Gönen, öğretmenlere, salgın sürecinde yüz yüze eğitime başlanacak olan okullarda alınacak tedbirler ve salgın döneminde uzaktan eğitim sürecinde olası eğitim kayıplarının telafisi için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinledi.