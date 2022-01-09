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Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi koordinasyonu tarafından sertifika programı düzenlendi.

09 Ocak 2022 Pazar 01:11
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Milli Eğitim Müdürü Gönen, BİLSEM veli eğitimi sertifika törenine katıldı

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi koordinasyonunda psikolojik danışmanlar, Abdurrahman Çiçek ve Yaşar Aydoğdu tarafından “Özel Yetenekli Çocuğum Var Ebeveyn Eğitim Programı”nı tamamlayan veliler için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen tören ile “Özel Yetenekli Çocuğum Var Ebeveyn Eğitim Programı”na katılan tüm katılımcı velilere sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk ve BİLSEM Müdürü Dr. Fuat Tokur tarafından takdim edildi.

Ailelerimize yönelik gerçekleştirilen bu veli eğitim seminerleri ile özel yetenekli çocukların gelişim özelliklerinin normal gelişim gösteren bireylerden farklılaşan ve benzeşen birçok yönünün bulunduğunu ve bunun için de çocuklara sahip oldukları yeteneklerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri konusunda ailelerin bilgi ve bilinç düzeylerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin gelişimlerinin bütünsel olarak desteklenmesini amaçlamayı; gelişim, sosyal-duygusal ve kariyer gelişim alanlarında velilerib bilinçlenmesini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

 

Kaynak: PHA
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