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Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

29 Ekim 2021 Cuma 14:46
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Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Türk Milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümünü bu yıl da milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 98 yıllık tarihi, aziz milletimizin bütün zorluklar ve engellemeler karşısında ortaya koyduğu mücadele azmi, güçlü irade ve kararlılık örneği ile dolu aynı zamanda bütün mazlumların ve mağdurların bir umut ve ilham kaynağı özelliği taşıyan, yeniden var olma ve dirilişimizin sembolü olan bir tarihtir” dedi.

“Milli eğitim ailesi olarak bu kutlu mirasa sahip çıkmak müşterek hedefimizdir”

Gönen, açıklamasının devamında; “Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında güçlü bir şekilde kenetlenerek, tek yürek olarak el ele geleceğe güvenle yürüyoruz. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize, insan hak ve özgürlüklerine, barışa, kardeşliğimize sahip çıkarak şanlı mazimizden aldığımız güçle emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Milli eğitim ailesi olarak bu kutlu mirasa sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizi daha güçlü yarınlara taşımak, dünyanın geleceğinde söz sahibi olan nesiller yetiştirmek, müşterek hedefimizdir. Cumhuriyetimizin çok kıymetli değerlerini, bu toprağın çocuklarına aktarmak üzere yılmadan çalışacağız. Evlatlarımızı, dünya ile rekabet ederken, değişimi ve gelişimi yakalayan özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Milli ve manevi değerleri her şeyin üzerinde tutan aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, sanata duyarlı, iyiliğin ve şefkatin gücüne inanan, insan haklarına saygılı, yılmadan azimle çalışan nesillerle ay yıldızlı bayrağımızı ebediyetin göklerde dalgalandıracağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm milletimize kutlu olsun” İfadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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