Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan koordinasyon toplantısı

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıya Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube müdürü Hamza Çelenk ve il genelinde görev yapan tüm PDR öğretmenleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın açılış konuşmasından sonra süreç içerisinde gerçekleşecek olan projelerin sunumunun yapılmasıyla devam etti.

Rehberlik öğretmenlerinin önemini vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Tüm öğrenci ve öğretmenlerin daha fazla nasıl faydalı olunabileceğini üzerine projeler ürettiklerini ve uygulamaya koydukları projelerle tüm paydaşların işbirliği içerisinde ilin akademik başarısını daha da arttırabileceklerinden bahsetti.

Toplantıda Özel Eğitim ve Rehberlikten Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk; projelerin kapsamını biraz daha açarak süreç içerisinde PDR servislerinin görevlerini anlattı.

Projenin akademik yönünde destekleyeceğini, gün geçtikçe artan başarının kuvvetlendireceğini söyledi.

Yapılan konuşmaların sonunda proje sorumluları, sunum eşliğinde projeleri detaylandırıldı.

Toplantı iyi dilek ve temennileri ile sonlandırıldı.