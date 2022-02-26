Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan çiçek göndereceklere 'Kitap' çağrısı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'in ayrılması sonrası yerine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı görevine başladı.

Göreve başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, tebrik için çiçek göndermek yerine "Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun" kampanyaya kitap bağışında bulunmalarını istedi.

"Gelin hep birlikte çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunalım"

Hayırlı olsun ziyaretinden gönderilecek çiçeklerin yerine kitap bağışlanması yönünde çağrıda bulunan atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Adıyaman Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamam münasebetiyle ziyaretimize gelecek misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Çok kıymetli misafirlerimizden istirhamım tebrik için çiçek göndermek yerine "Kütüphaneler Kitap Dolsun, Herkes Okusun" adlı kampanyamıza kitap bağışında bulunmalarıdır. Gelin hep birlikte çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunalım."şekikde konuştu.