Milli Eğitim Müdürü Aşcı öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Esentepe Anadolu Lisesindeki öğrenciler Aşcı’yı kitaplarla karşıladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’nın ara tatilde her öğrencilerin en az 1 kitap okuyup, okudukları bu kitapları ara tatil dönüşü okullarına bağışlama çağrısına uyan öğrenciler ve aynı çağrıya uyarak 10 kitap bağışlayan öğretmenler beraberinde getirdikleri kitaplarla okul kitap toplama komisyonuna kitaplarını teslim ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ara tatilde 'Kitabını Oku, Okulunla Paylaş' kampanya çağrımıza destek olan tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” projesi kapsamında İlimizdeki tüm okullara kütüphane yaparak kütüphanesiz okul bırakmadık. Projenin devamı niteliğinde olan okul kütüphanelerini zenginleştirme çalışmaları sonucunda da kampanyalar düzenleyerek kitaplıklarımızı kitaplarla doldurduk. Şimdi de “Çok Okuyan Çok Gezer” ismiyle, 60 bin öğrencimizin katılacağı bir kitap okuma projesi yürütüyoruz. Bu yarışmayla 60 bin öğrencimize ikişer kitap okutarak çok kısa sürede 120 bin kitap okutacağız. Adıyaman'ı Türkiye'de en çok okuyan il yapmaya kararlıyız."