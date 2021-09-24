Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplantıya Adıyaman'da görev yapan psikolojik danışman rehber öğretmenler katıldı.

RAM Müdürü İbrahim Bağcı,"ilimize atanan ve ilk göreve başlayan PDR öğretmenlerini tanıştırarak tebrik etti. Salgın süreci içerisinde yüz yüze ilk toplantı olmasından ötürü bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Hamza Çelenk ise yeni eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olması dilekleriyle konuşmasına başladı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, "Psikolojik Sağlamlığın ve Bilinçli Teknoloji Kullanımının yıl içerinde sıkça işlenmesinin, pandemi sürecinin zararlarını en aza indireceğini ön görüyoruz. Özel hedefleri belirlerken ise ana okul ve ilkokullarda okula ve çevreye uyumun işlenmesi, okul reddi problemini çözeceğini, ortaokul ve liselerde ise başarı ve motivasyon konuları işlenirse öğrencilerin salgın sürecinde hasar gördüğü ders başarısının yeniden kazanılmasını sağlanacaktır."dedi.

Milli Eğitim MüdürüSayın Hakan Gönen, ise şunları söyledi:

"Netameli ve zor bir salgın döneminden geçerken pandemi sürecinde PDR öğretmenlerinin rolünün çok kıymetli olduğuna vurgu biliyoruz. Psikolojik sağlamlık ve bilinçli teknoloji kullanımı ihtiyaç duyduğumuz iki önemli konu. Öğrenci ve özellikle veli eğitimleri ile pandemi sürecinin etkilerini silmeye çalışacağız. Bu çalışmalarımızın küçük dokunuşları olumlu büyük değişikliklere dönüşmesini sağlayacak. Okul PDR öğretmenlerinin, salgın döneminde yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalarını sürdürerek sürece katkı vereceklerine inanıyorum. “dedi.