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Merinos’tan eğitim ve spora destek

Besni kaymakamlığı ile Merinos arasında öğrencilere yönelik kültür sanat spor faaliyetleri ve mesleki teknik kurslara ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

27 Ekim 2022 Perşembe 11:24
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Merinos’tan eğitim ve spora destek

İlçede açılacak kurslarda spor etkinlikleri başta olmak üzere kültürel sosyal alanlarda gereksinim duydukları malzemeler merinos tarafından karşılanacak

Besni Kaymakamı Çağlar Partal’ın  açıklaması ; “Ali Erdemoğlu’na verdikleri büyük destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olmaları, iyi okulları kazanmaları için sürekli çalışma içindeyiz . Bu protokolle sağlanacak kaynaklar da güç kazandıracaktır . Akademik başarı yanında öğrencilerimizin kültürel sosyal sportif faaliyetlerde de bulunmalarını arzu ediyoruz . Her bir öğrencimizin Besni deki okullardan bilgi birikimi alarak belli bir düzeyi yakalamış kültürel sosyal konularla ilgili ve de en az bir spor branşı ile ilgilenir halde mezun olmasını amaçlıyoruz . Besni de eğitim ve spor tesisleri anlamında şanslı durumdayız iyi bir fiziki alt yapıya sahibiz . Bu protokol sayesinde de bu tesislerimizde öğrencilerimizin kullanacağı spor malzemelerini  ciddi oranda almış olacağız .  Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bu protokolün meyvelerini özellikle sportif alanlarda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası karşılaşmalarda alacakları dereceler ile toplamış olacağız . “dedi.

Kaynak: PHA
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