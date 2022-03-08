Memur Sen'den Ramazan Aşcı’ya hayırlı olsun ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kalitenin ve akademik başarının arttırılması ile ilgili tüm paydaşlarla istişare ederek ve iş birliği içinde çalışacağını belirterek, sivil toplum kuruluşlarının sağlayacağı desteği önemsediğini vurguladı.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerini belirterek her daim kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının, üyelerinin, mazlum ve mağdurların yanında, zulmün ve zalimin karşısında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Daha nitelikli bir eğitim için çalıştıklarını kaydeden Deniz, şunları söyledi:

"Çabamız, mücadelemiz ve girişimlerimiz, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarını en aza indirmek, iş barışı ve huzuru içerisinde verimli çalışabilmelerini sağlamak içindir. Sorunlardan beslenen değil, çözüm üreten, kazanım sağlayan bir sendikayız." ifadelerini kullandı

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Aşcı'nın göreve başlama vesilesiyle hayırlı olsun ziyaretine gelecek misafirlerden istirham ettiği, çiçek yerine kitap getirmesi çağrısı üzerine beraberinde getirdikleri kitapları takdim ettiler.