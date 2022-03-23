'Matematik Eğitiminde Mantıksal Akıl Yürütme' konferansı

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın da katıldığı Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaman Üniversitesi tarafından ilkokul matematik, fizik ve fen bilgisi öğretmenleri için düzenlenen "Matematik Eğitiminde Mantıksal Akıl Yürütme" ve "Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar" konferansı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Dekanı Murat Aydın'ın da katıldığı konferansların ilki; ilköğretim matematik öğretmenleri için Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emrullah Erdem tarafından "Matematik Eğitiminde Mantıksal Akıl Yürütme" konusunda verildi.

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Açıkgül Fırat ise fizik ve fen bilgisi öğretmenlerine "Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar" konulu konferans verdi.