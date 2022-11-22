Lütfü Başli: Okul aile ilişkilerini güçlendirmeliyiz

Tatil süreci hakkında öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilere eğitim öğretim sürecinde düzenli ders çalışılması ve kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Başarılı bir öğrenci için okul, aile ve öğrenci arasında iş birliğinin olması gerektiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişimini sağlayarak, geleceğe hazırlamak okullarımızın ve velilerimizin en büyük amaçlarıdır. Fakat okullarımızın ve velilerimizin bu amaçları tek başlarına gerçekleştirmeleri kolay olmamaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki öğrenci başarısı için iyi bir okul, aile ve öğrenci işbirliği gereklidir ve bunlar arasında etkili bir iletişim sağlanmalıdır. Bu iletişimi sağlamak ve güçlendirmek için okul aile birliklerimizin aktif bir şekilde çalışması gerekiyor. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin çocukları iyi tanıması ve iletişim kurarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu doğrultuda okullarımızın ve velilerimizin etkili bir iletişim halinde olmaları çocuklarımızın eğitimi açısından büyük önem arz etmektedir. Velilerimiz daha iyi bir gelecek hazırlamak adına okul idaresi, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleriyle iletişimi güçlendirmelidir.” şeklinde konuştu.