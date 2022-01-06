KYK Kız Yurdu öğrencilerine sıfır atık projesi anlatıldı

Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer, tarafından Safvan Bin Muattal KYK Kız Öğrenci Yurdunda bulunan öğrencilere İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması kapsamında "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili olarak Sıfır Atık Projesi anlatıldı.

Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer, öğrencilere Çevre ve Sıfır Atık konuları ile ilgili sunum yapılarak, sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.