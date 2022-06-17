'Kur’an-I Kerim Okumayan Kalmasın' projesinin ödül töreni düzenlendi

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Müftüsü Mehmet Taştı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, il – ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarda Kuran'ı Kerim öğrenen öğrenciler için Türkiye Petrolleri Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Adıyaman Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Müftüsü Mehmet Taştı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, il – ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bu projeyle Adıyaman'ın tüm kesiminden Kuran-ı Kerim ayı olan Ramazan ayında isteyen herkesin Kur’an öğrenmesine olanak sağlamak sağlandığı ve bu kapsamda halk eğitim müdürlükleri bünyelerinde açılan 420 kursta vatandaş Kuran-ı Kerim öğrenmeleri sağlandı.

Bu kapsamda Ramazan ayı içerisinde 7000 kişi Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmiş; Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilerek, Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Ayrıca kursta görev alan öğretmenşere Valilik tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi.