Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu ziyaret etti.

Konukoğlu Ailesinden Adıyaman'a öğretmenevi müjdesi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in ziyaretinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Adıyaman'ın ihtiyaçlarından birisi olan öğretmenevi müjdesini vererek, inşaat yapım işini üstlendi.

"Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum"

Adıyaman'ın eğitim camiasının ihtiyaçlarından öğretmenevi müjdesini Konukoğlu ailesinden aldıklarını ve kısa süre içerisinde inşaatının başlayacağını belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Adıyaman'ımıza yaptıkları büyük yatırımlar dışında sosyal projelere de destek veren Konukoğlu ailesinden ilimize modern bir öğretmenevinin yapımı konusunda müjde aldık. Eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılayacak proje ile birlikte en iyi şekilde faydalanabilecektir. Kısa süre içerisinde başlanacak projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.