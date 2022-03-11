KİMDER’den öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye edildi

KİMDER tarafından Kuran-ı Kerim’i sevdirmek ve okutmak amacıyla ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 300 öğrenciye Kuranı Kerim hediye edildi.

Kaymakam Selami Korkutata ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile KİMDER Başkanı Osman Dündar, öğrencilerle sohbet ederek kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

Şehit Murat Toprak Ortaokulu, Hacıbey Ortaokulu ve Celal Bayar Ortaokulunda düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdür Lütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ve KİMDER Başkanı Osman Dündar katıldı.