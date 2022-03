Kaymakam Canga, öğrencilere kaymakamlık mesleğini anlattı

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Türk ve öğrenciler katıldı.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Kariyer Günleri Programı’nda Kaymakam Refiki Mert Can Canga, öğrencilere kaymakam mesleğini anlattı.

İlçede eğitim gören 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin katıldığı programda Kaymakam Refiki Mert Can Canga, kaymakamlık mesleğini seçimi, sınava hazırlık süreçlerini, sınav sürecini ve mesleğe başlama hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Kaymakam olma sürecinin çok meşakkatli olduğunu belirten Kaymakam Refiki Mert Can Canga, başarı için, planlı çalışma, hedeflere ulaşmak için emek verilmesi ve bol bol kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulundu.

Program, öğrencilerin Kaymakam Refiki Mert Can Canga’ya meslek hakkında merak ettiği soruları yöneltmesiyle sona erdi.