Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor

Kaymakam Ayrancı'nın Hamzalar İlkokulu'nu ziyareti öncesi Şehit Musa Vuruşkan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti. Kaymakam Ayrancı, okul ziyaretinde Okul Müdürü Ali Rıza Konuk'tan eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alarak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Ayrancı, daha sonra Akçabel İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Şerif Güngörü'den çalışmalar ve okul ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayrancı, okul öğretmenleri ve öğrenciler ile bir araya gelerek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.