Kaymakam Ayrancı'nın okul ziyaretleri devam ediyor

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Balkar Beldesi İlkokulu ve Ortaokulu, Karaburun Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile Yukarıkarakuyu İlkokullarını ziyaret ederek eğitim faaliyetleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayrancı, okulların genel durum ve okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında idareciler ve öğretmenler görüşerek, taleplerini dinledi.

Kaymakam Ayrancı, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Ayrancı, ders çalışma teknikleri, sınav hazırlıkları, kitap okumanın önemi, zararlı alışkanlıklar ve teknolojinin avantajı ve dezavantajları üzerine öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Ayrancı, ziyarette öğrencilere hediyeler vererek derslerinde başarılar diledi.