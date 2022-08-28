Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli başkanlığından düzenlenen toplantıya Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet Türk, Mesut Çoşkun ve Sinan Demir ve okul idarecileri katıldı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve kurum müdürlerine yönelik düzenlenen toplantıda Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak olan çalışmalar ve planlamalar hakkında okul müdürlerine bilgi verdi.

Yaz mevsimi boyunca okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık çalışmalarını tamamladığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Tatil süresince okul müdürlerimiz, yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak adına okullarımızın bakım ve onarım gibi işlemlerini tamamladı. Okullarımızın açılmasına kısa bir süre kaldı. 12 Eylül itibarıyla okullarımızı eğitim öğretime açacağız. Eğitim camiası olarak bunun tatlı telaşı içindeyiz." dedi.

MEB 2023 vizyonu doğrultusunda eğitim kalitesini artırmak adına zamanın iyi değerlendirilmesini gerektiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Bakanlığımızın çok anlamlı ve elzem projeleri oldu. Tamamlananlarla birlikte devam eden projeler de var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu projeleri uygulamakla mükellefiz. Müdürlüğümüz bünyesinde de projelerimiz var. Zaman zaman bu projelerimizden sizlere bahsettik. Sizden istirhamım hem Bakanlığımızın hem Müdürlüğümüzün projelerine gereken ihtimamı göstermeniz ve bu projeleri hayata geçirmenizdir. Eğitim, ekip işi gerektirdiği için bu anlamda birlikte hareket etmeye ve işbirliğine ihtiyacımız var. Eğitimde kaliteyi artırmak adına bir fikri veya projesi olan tüm okul idarecileri, öğretmen ve hemşerilerimize kapımız açıktır." şeklinde konuştu.

Kahta Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen toplantı, okul idarecileriyle çeşitli konularda istişarelerin yapılmasıyla sona erdi.