Kahta'da okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen başkanlığından düzenlenen toplantılara Şube Müdürleri Mehmet Türk, Mesut Çoşkun, Sinan Demir ve okul idarecileri katıldı.

Kahta BİLSEM Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okul müdürlerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak olan çalışmalar ve planlamalar hakkında okul müdürlerine bilgi verildi.

İdareciliğin her şeyden önce sorumluluk duygusunu gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, her bir idarecinin öğretmen ve öğrencilerin gönüllerine dokunması gerektiğini söyledi.

Eğitim camiasının birlik ve beraberlikte her türlü gayreti göstermeye hazır olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen,"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak adına gereken türlü gayreti göstereceğiz. Yarınımızın büyüklerinin daha iyi bir eğitim alması, yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olması, düşünen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyleri yetiştirmek bizim en büyük gayemizdir. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak adına hep beraber çalışacağız. Geleceğe dair yapılan bu yatırımlarda fedakarlıkta bulunan tüm idareci ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyor bu kutsal çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Toplantı, okul idarecileriyle çeşitli konularda istişarelerin yapılmasıyla sona erdi.