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Kahta’da Öğretmenler Günü Kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım 2022 Perşembe 16:39
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Kahta’da Öğretmenler Günü Kutlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Kahta Kaymakamlığı Atatürk Anıtına sunmasıyla başladı.
Program, Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 
Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Belediye Başkan Yrd. Yavuz Turan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, okul müdürleri, Siyasi Parti Başkanları, STK Temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başlayan programda Kahta GAP Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Toprak açılış konuşmasını yaptı.
Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Lütfü Başli, şunları söyledi:
"Böylesine onurlu bir mesleği icra ediyor olmanın kıvancıyla hepinizi en içten duygularımla selamlıyor ve böyle bir günde bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.  Değerli Konuklar, sermayesi insan olan tek meslek öğretmenlik mesleğidir. Kazanacağımız her insan bu toplumun geleceğine yaptığımız en büyük yatırımdır. Evrensel medeniyet kulesi de hiç şüphesiz uluslara ufuk çizen öğretmenler sayesinde yükselecektir. İnancım şudur ki: Öğretmenlerini; milletin ve insanlığın ortak değerlerine, ahlak ve iyilik anlayışına göre yetiştiremeyen ulusların bugünü perişan, geleceği hiçbir güzelliği barındırmayacak kadar zifiri karanlıktır. Dünyada hiçbir meslek manevi olarak öğretmenlik kadar tatmin edici değildir. Bir öğretmen, mesleğe başladığı günden yaşamının sona erdiği ana kadar görevini yapmaya devam eder. Hatta öldükten sonra bile fikirleri öğrencileri aracılığıyla yaşamaya devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, öyle bir meslek icra etmekteyiz ki, her bir dokunuşumuz, geleceği ya aydınlatmakta ya da karanlığa sürüklemektedir. Sorumluluğunu yüklenmiş olduğumuz çocuklarımızın gelecekleri, kendi korku ve tutsaklığımıza heba edemeyeceğimiz kadar önemlidir. 
Bizler; bir toplumu, bir geleceği inşa eden ustalarız. İçerisinde bulunduğumuz koşullara tutsak olmak, zamanın gerisine düşmek olacaktır. O halde bizi hiçbir şeyin, hiç kimsenin yıldırmasına her ne olursa olsun izin vermeyeceğiz. Çünkü bu mesleğin içinde olmak, vicdanın görevle buluşmasıdır adeta. Sevgili öğrenciler, çalışkan, dürüst, topluma yararlı insanlar olmanız, öğretmenlerinize verebileceğiniz en güzel armağandır. Siz, sizlerden önce mezun olan arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götürmenin çabası içerisinde olmalısınız. Sizler, öğretmenlerinizin birer sanat eserisiniz. Yani sizler bizim sanata dönüştürdüğümüz en değerli cevherlerimizsiniz. Sizin her haliniz bizim sanatkarlığımızın ne kadar iyi olduğunun birer yansımasıdır. Konuşmama son verirken bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükran  duygularımla anmak isterim. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken içlerindeki “ışığının” hiç sönmemesini arzu ederim. Programın hazırlanmasında emeği geçen GAP Anadolu Lisesi İdareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür eder, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım."
Kahta GAP Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda öğretmen ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Kahta GAP Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Kadir Hanbay tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Program, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğretmenlere teşekkür belgesinin ve madalyalarının protokol üyelerince takdim edilmesiyle sona erdi.

 

Kaynak: PHA
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