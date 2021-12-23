banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,818.40
ALTIN
675.37
DOLAR
11.78
STERLİN
15.87
EURO
13.35

Kahta'da 'Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri' konulu konferans

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Bilim Sanat Merkezinde(BİLSEM) 'Öğrenme ve Öğretme Süreçleri' konulu konferans düzenlendi.

23 Aralık 2021 Perşembe 11:39
1 Okunma
Kahta'da 'Öğrenme ve Öğrenme Süreçleri' konulu konferans

Kahta BİLSEM Konferans Salonunda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik düzenlen programda Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Kara, öğrenme ve öğretmenin pratik yolları hakkında bilgi verdi. 

Prof. Dr. Ahmet Kara, öğrenmenin nasıl oluştuğu, öğrenmede etkili olan faktörlerin neler olduğu ve en iyi öğrenme ortamının nasıl olması gerektiği hakkında deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularına cevap verdi. 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, başta Prof. Dr. Ahmet Kara olmak üzere programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Mahmut Serkan Yerli ile okul idaresine teşekkür etti..
Program, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram tarafından Prof. Dr. Ahmet Kara'ya teşekkür plaketi ve teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona erdi. 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADYÜ, Çevre dostu üniversiteler sıralamasında zirveye doğru ilerliyor
ADYÜ, Çevre dostu üniversiteler sıralamasında zirveye doğru ilerliyor
Samsun'dan Adıyaman'a eğitim köprüsü
Samsun'dan Adıyaman'a eğitim köprüsü
Gölbaşı'nda KADES uygulamasını anlatıldı
Gölbaşı'nda KADES uygulamasını anlatıldı
Kaymakam Ayrancı, 'Yerli Malı Haftası' kutlamalarına katıldı
Kaymakam Ayrancı, 'Yerli Malı Haftası' kutlamalarına katıldı
Gönen, Samsat ilçesinde incelemede bulundu
Gönen, Samsat ilçesinde incelemede bulundu
88’lik Şehmuz Dede kütüphaneden çıkmıyor
88’lik Şehmuz Dede kütüphaneden çıkmıyor
Besni'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Besni'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu
Özel çocuklar uygulama alanlarına kavuştu
Gönen'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü mesajı
Gönen'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları' günü mesajı
Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi
Çiftçilere, 'Dijital Tarımla Gübreleme ve Sulama' konulu eğitim verildi
6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu
6 yaşındaki Hayat, matematikte dünya şampiyonu oldu
Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için zam görüşmeleri başladı
Adıyaman Belediyesi’nde çalışan işçiler için zam görüşmeleri başladı
'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor
'Medeniyet Sohbetleri' devam ediyor
Gönen, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi
Gönen, öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi
'Yardımcı Kaynaklar' kitapları yayınlanmaya başlandı
'Yardımcı Kaynaklar' kitapları yayınlanmaya başlandı
Genç İHH’dan Müdür Tunçmen’e ziyaret
Genç İHH’dan Müdür Tunçmen’e ziyaret
Başkan Demir, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi
Başkan Demir, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu değerlendirdi
Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi
Gölbaşı'nda 'Akademik Başarıyı Arttırma' toplantısı düzenlendi
Çocuklar, has bahçesi kültürünü yaşayarak Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Videolu Haber
Çocuklar, has bahçesi kültürünü yaşayarak Yerli Malı Haftası'nı kutlandı - Videolu Haber
Jandarma öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Jandarma öğrencilere trafik kurallarını anlattı
Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı
Gölbaşı'nda 2020 yılı taşıma toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan psikolojik danışmanlara eğitim konferansı
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz’dan psikolojik danışmanlara eğitim konferansı
Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'
Adıyaman'da 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak'
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Öğrenciler Adıyaman’da hazırlanan kitaplarla ders çalışacak
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Başkan Kılınç, üniversiteli gençlerle bir araya geldi
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Polat: Hükümetin değil, halkın öğretmenleriyiz
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Ali Deniz: Öğretmenin sesi bir gün değil, her gün duyulmalı
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Adıyaman Valisi Çuhadar’a eğitimcilerden özel ziyaret
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı
Gönen, emekli öğretmenleri unutmadı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim