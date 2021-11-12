Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kahta’da eğitim motivasyonu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim kalitesini ve başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

12 Kasım 2021 Cuma 17:45
2 Okunma
Kahta’da eğitim motivasyonu

İlçe Şube Müdürü Mehmet Türk, öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilmesi, motivasyonunun ve başarısının artırılmasına yönelik okul ziyaretleri kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Akademik başarının artırılmasına önem verdiklerini belirten Şube Müdürü Mehmet Türk, okul idaresi, öğretmen ve velilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

Eğitim faaliyetleri hakkında açıklama yapan Şube Müdürü Mehmet Türk, “Eğitim bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bütünün parçalarını oluşturanlar; öğretmen, öğrenci ve velidir. Eğitim ve öğretime özellikle velileri katmamız gerekir. Velilerimizin sürece dahil olduğu okullarda, başarıların arttığını görmekteyiz. Farklı öğrenme yetilerine sahip olan öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz derslerini farklı yöntemlerle işleyebilir, dersin içeriğini zenginleştirebilir. Akıllı tahta üzerinden EBA, e-izleme modülünü takip edebilir, Bakanlıkça hazırlanan https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanan içeriklerden istifade edebilir. Öğrencilerimiz, DYK’lerde zamanlarını daha verimli şekilde kullanabilir, bu kurslar öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sunmaktadır.
Eğitim ve öğretimi daha ileriye taşımak için okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Adıyaman’da tasarım beceri atölyesi açıldı
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen okulları ziyaret etti
Milli Eğitim Müdürü Gönen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi
Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı
Adıyaman’da ‘Milli kültür’ sergisi açıldı
Kahta’da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı
Kahta’da eğitim öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı
Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı
Anaokulu öğrencilerine çevre bilinci aşılandı
Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını bu parkta öğreniyor
Anaokulu öğrencileri trafik kurallarını bu parkta öğreniyor
Başkan Deniz: Öğretmenlik meslek kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır
Başkan Deniz: Öğretmenlik meslek kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret
Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Gönen’e ziyaret
Cengiz Holding Adıyaman’da çifte bayram yaşattı - Videolu Haber
Cengiz Holding Adıyaman’da çifte bayram yaşattı - Videolu Haber
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Adıyaman’da 24 derslikli okulun açılışı yapıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Milli Eğitim Müdürü Gönen, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
‘Mutluluk Vagonu’ tarafından öğrencilere destek
‘Mutluluk Vagonu’ tarafından öğrencilere destek
Gönen, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Gönen, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı
Başkan Deniz: YKS'de Adıyaman olarak çevre illerimizin gerisindeyiz
Başkan Deniz: YKS'de Adıyaman olarak çevre illerimizin gerisindeyiz
ADYÜ’de çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler kurayla belirlendi
ADYÜ’de çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler kurayla belirlendi
Başarının ilk adımı amacı belirlemek
Başarının ilk adımı amacı belirlemek
Adıyaman’da eğitim danışma toplantısı
Adıyaman’da eğitim danışma toplantısı
Türkiye 3.’sü Elif Doğan başarısını Gönen’le paylaştı
Türkiye 3.’sü Elif Doğan başarısını Gönen’le paylaştı
AK Parti Kadın Kolları’ndan Gönen’e ziyaret
AK Parti Kadın Kolları’ndan Gönen’e ziyaret
Adıyamanlılar Vakfı’ndan öğrencilere dönem bursu
Adıyamanlılar Vakfı’ndan öğrencilere dönem bursu
Adıyaman’da taşımalı eğitim gören mutfaklar denetlendi
Adıyaman’da taşımalı eğitim gören mutfaklar denetlendi
Başkan Deniz: Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir - Videolu Haber
Başkan Deniz: Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir - Videolu Haber
Adıyaman’da ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ kutlandı - Videolu Haber
Adıyaman’da ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ kutlandı - Videolu Haber
ENKA Holding’den geleceğe yatırım
ENKA Holding’den geleceğe yatırım
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü
‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim