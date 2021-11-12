Kahta’da eğitim motivasyonu

İlçe Şube Müdürü Mehmet Türk, öğrencilerin yeteneklerinin tespit edilmesi, motivasyonunun ve başarısının artırılmasına yönelik okul ziyaretleri kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.

Akademik başarının artırılmasına önem verdiklerini belirten Şube Müdürü Mehmet Türk, okul idaresi, öğretmen ve velilere büyük sorumlulukların düştüğünü söyledi.

Eğitim faaliyetleri hakkında açıklama yapan Şube Müdürü Mehmet Türk, “Eğitim bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bütünün parçalarını oluşturanlar; öğretmen, öğrenci ve velidir. Eğitim ve öğretime özellikle velileri katmamız gerekir. Velilerimizin sürece dahil olduğu okullarda, başarıların arttığını görmekteyiz. Farklı öğrenme yetilerine sahip olan öğrencilerimiz için öğretmenlerimiz derslerini farklı yöntemlerle işleyebilir, dersin içeriğini zenginleştirebilir. Akıllı tahta üzerinden EBA, e-izleme modülünü takip edebilir, Bakanlıkça hazırlanan https://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr web sayfasında yayınlanan içeriklerden istifade edebilir. Öğrencilerimiz, DYK’lerde zamanlarını daha verimli şekilde kullanabilir, bu kurslar öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sunmaktadır.

Eğitim ve öğretimi daha ileriye taşımak için okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz” dedi.