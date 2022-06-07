Kahta'da 'Dünden Bugüne' sergisi

Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulundan düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk, , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Demir ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Kahta Şehit Mehmet Özbek İlkokulu tarafından hazırlanan tarihi sergide daha önceki yıllarda kullanılan mutfak, banyo, yatak odası, berber ve günlük aletler sergilendi.

Sergide öğrenciler; daha önceki yıllarda insanların ipi ve unu nasıl elde ettiğini, ekmeğin ve ipliğin nasıl üretildiğini, çocukları büyütürken neler kullanıldığını büyüklerimiz tarafından kullanılan eski malzemelerle canlandırdı.

Sergilenen eserleri inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, aletlerin kullanımı hakkında öğrencilerden bilgi alarak çalışmalarından öğrencileri ötürü tebrik etti.