‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Özcan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Erol, Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) Başkanı Birsen Günay ve kadınlar katıldı.

Toplantıda konuşan AKİD Başkanı Birsen Günay, “Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Özcan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Erol Hocalarımızın gözetiminde gerçekleşen toplantımızda “Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 3-4-5 Ekim Tarihlerinde 10 'ar kişi üç gurup halinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda çalışan kadınlarımızın sorunları ve kendi çözüm önerilerini dinleyerek, bu arada sosyal ve kanunsal hakları konusunda bilgilenmelerine katkı vermeye çalıştık. Katılan 30 kadına 15 Euro teşvik ücreti de verilen çalışmamızın oldukça verimli geçeceğine inanıyoruz” dedi.