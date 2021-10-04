Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33°
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1404.46
ALTIN
498.36
DOLAR
8.8481
STERLİN
12.0423
EURO
10.2972

‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü

İşte Kadın Derneği koordinatörlüğünde Macaristan JOL-LET Vakfı ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla yürütülen “Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:26
3 Okunma
‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım’ projesi görüşüldü

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Özcan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Erol, Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) Başkanı Birsen Günay ve kadınlar katıldı.

Toplantıda konuşan AKİD Başkanı Birsen Günay, “Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Özcan ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Erol Hocalarımızın gözetiminde gerçekleşen toplantımızda “Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 3-4-5 Ekim Tarihlerinde 10 'ar kişi üç gurup halinde gerçekleştirdiğimiz toplantımızda çalışan kadınlarımızın sorunları ve kendi çözüm önerilerini dinleyerek, bu arada sosyal ve kanunsal hakları konusunda bilgilenmelerine katkı vermeye çalıştık. Katılan 30 kadına 15 Euro teşvik ücreti de verilen çalışmamızın oldukça verimli geçeceğine inanıyoruz” dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
ADYÜ’den öğrencilerine özel çorba ikramı
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır
Başkan Dağdeviren: MEB gerekli tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimi riske atmaktadır
Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi
Aşı çalışmalarına katkıda bulunan personellere teşekkür plaketi
Gönen: Gezmedik okul bırakmayacağız
Gönen: Gezmedik okul bırakmayacağız
ÇADAP, Börgenek Köyü’nde kütüphane açtı
ÇADAP, Börgenek Köyü’nde kütüphane açtı
Gönen, DYK’da incelemelerde bulundu
Gönen, DYK’da incelemelerde bulundu
Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı
Mesleki Paylaşım ve Koordinasyon toplantısı yapıldı
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den köy okullarına ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Gönen’den köy okullarına ziyaret
Protokol üyeleri uygulama otelinde incelemede bulundu
Protokol üyeleri uygulama otelinde incelemede bulundu
Servis şoförleri bilgilendirildi
Servis şoförleri bilgilendirildi
Ali Deniz: Okullarda hizmetli personel sayısı yetersiz
Ali Deniz: Okullarda hizmetli personel sayısı yetersiz
Adıyaman’da satranç severler sokakta yerini aldı
Adıyaman’da satranç severler sokakta yerini aldı
Teknofest’e katılacak öğrencilere destek
Teknofest’e katılacak öğrencilere destek
Gönen’den başarılı öğrencilere ödül
Gönen’den başarılı öğrencilere ödül
Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu
Adıyaman’da eTwinning ödülleri sahiplerini buldu
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Çelikhan’da güvenlik toplantısı yapıldı
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
Şair Nurullah Genç okurlarıyla buluştu
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
ADYÜ'de yüz yüze eğitim başladı - Videolu Haber
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
Adıyaman'da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
AGC'den Milli Eğitim Müdürü Gönen'e tebrik ziyareti
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Adıyaman Valiliği’nden ikili eğitim açıklaması
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Polat: Yüz yüze eğitim için tüm tedbirleri alınmak zorundadır
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Milli Eğitim Müdürü Gönen çalışmaları yerinde inceledi
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı
Öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Tütün tarlasından tıp fakültesine
Bakan Özer, Eylül dönemi mesleki çalışma dönemini açtı
Bakan Özer, Eylül dönemi mesleki çalışma dönemini açtı
CHP, eğitim çalışmalarına hız verdi
CHP, eğitim çalışmalarına hız verdi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim