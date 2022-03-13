Kadınlar ADEM ile meslek öğreniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Tut ilçesinde hayata geçirdiği Aile Destek Merkezi (ADEM), tarafından ilçedeki kadınlar hem meslek öğreniyor hemde kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

İlçede açılan kurslar arasında ekmek yapımı, mantı yapımı, şehriye yapımı erişte ve bisküvi yapılacağı yaparak kadınların eğitimine katkı sunuyor.

Teorik ve uygulamalı eğitimlere devam ettiklerini belirten Aile Destek Merkezi(ADEM) Gıda mühendisi Damla Bahar Yoğurtçu,"30 kursiyer ile başladık 606 saatlik bir eğitimiz var. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz var. Makarna çeşitleri, mantı çeşitleri, ekmek çeşitleri, erişte çeşitleri ile kursumuz devam edecek üretim kursunun arta kalan kısmında kursiyerlerimizle birlikte kitap okuyarak ilçemizde ki; kadınların okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Kursumuzu eğlenceli hale getirmek için ara ara yemek etkinlikleri ve tatlı etkinlikleri yaparak kursumuzu tamamlıyoruz. Bu kurslarımızın açılması büyük emeği geçen Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar ve Tut İlçe Kaymakamız Erkut Pamuk’a teşekkür ediyoruz."dedi.