Jandarmadan öğrencilere trafik kuralları anlatıldı - Videolu Haber

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler ve Protol Birimi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Trafik Timi, Motosikletli Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Köpek Unsurları tarafından Ayyıldız İlkokulundaki 375 öğrenciye trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları konusunda bilgi verildi. Ekipler tarafından daha sonra jandarma köpeğinin gösterisinin ardından, Tim Jandarma isimli çizgi filim izlenerek, Jandarma Çocuk Dergisi ile Boyama kitabı dağıtıldı.

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