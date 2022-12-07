Jandarmadan öğrencilere güvenli internet eğitimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 250 öğrenciye; dijital okur yazarlık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, internette güvenli alışveriş ve oltalama konularında eğitim verildi. Öğrencilere internette nasıl davranılması gerektiği hakkında eğitim verilerek soruları cevaplandı.