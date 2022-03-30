Galeriler Yazarlar
Adıyaman 16
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.226,52
ALTIN
911,72
DOLAR
14,67
STERLİN
19,33
EURO
16,38

İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:04
2 Okunma
İtfaiyecilerden, miniklere yangın eğitimi verdi

Nene Hatun Anaokulu'nu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
İtfaiye Müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirmede öğrencilere yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiyecilerin ekipmanlarını tanıtıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
Afrika'da su kuyusu açtırmak için kermes düzenlendi
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
İstanbul’dan Kahta’daki köy okuluna uzanan yardım eli
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Polat Eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirdi - Videolu Haber
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Gölbaşı'nda '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' kutlandı
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
Derece yapan öğrencilerden Aşcı’ya ziyaret
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
‘Hamurumda Paylaşmak’ projeden 700 öğrenciye kitap
'İngilizce Her Yerde' projesi
'İngilizce Her Yerde' projesi
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Adıyaman'da 'Çok Okuyan Çok Gezer' yarışmasının tanıtımı yapıldı
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ADYÜ’ye gezi
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti
Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini ziyaret etti
Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Videolu Haber
Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Videolu Haber
SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor
SANKO Üniversitesi aday öğrencileri bilgilendiriyor
İtfaiye erlerinden kadınlara yangın ve deprem eğitimi
İtfaiye erlerinden kadınlara yangın ve deprem eğitimi
'Matematik Eğitiminde Mantıksal Akıl Yürütme' konferansı
'Matematik Eğitiminde Mantıksal Akıl Yürütme' konferansı
Adıyaman'da uzmanlar 'Su'yu konuştu - Videolu Haber
Adıyaman'da uzmanlar 'Su'yu konuştu - Videolu Haber
AK Parti heyetinden Adıyaman Üniversitesi'ne ziyaret
AK Parti heyetinden Adıyaman Üniversitesi'ne ziyaret
Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi
Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi
Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde
Akkent Anadolu Lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’nde
SANKO Üniversitesi Adıyaman’da kariyer günü düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Adıyaman’da kariyer günü düzenleyecek
Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan koordinasyon toplantısı
Milli Eğitim Müdürü Aşcı'dan koordinasyon toplantısı
İtfaiye ekipleri, Menderes İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi
İtfaiye ekipleri, Menderes İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi
Öğrencilere yaban hayat ve doğa turizmi eğitimi verildi
Öğrencilere yaban hayat ve doğa turizmi eğitimi verildi
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Kilis’te adayların sorularını yanıtladı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri Kilis’te adayların sorularını yanıtladı
Adıyaman'da meyve ağaçlarında budama kursu başladı
Adıyaman'da meyve ağaçlarında budama kursu başladı
Aşcı'dan değerlendirme toplantısı
Aşcı'dan değerlendirme toplantısı
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Pazarcık’ta öğrencilerle buluştu
Çelikhan ve Gölbaşı'nda eğiteme 1 gün ara verildi
Çelikhan ve Gölbaşı'nda eğiteme 1 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi
Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim