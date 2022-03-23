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İtfaiye erlerinden kadınlara yangın ve deprem eğitimi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye erleri tarafından Aile Destek Merkezi'nde bulunan kadınlara yangın önlemleri ve deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

23 Mart 2022 Çarşamba 13:29
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İtfaiye erlerinden kadınlara yangın ve deprem eğitimi

Besni Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan itfaiye erleri tarafından Aile Destek Merkezi'ndeki kadınlar yangın önlemleri ve deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. Yangında yangın tüpünün kullanımı hakkında bilgi verilerek, deprem öncesi yapılması gerekenler anlatıldı.
İtfaiye erleri tarafından deprem öncesi ve deprem esnasında yapılması gerekenler anlatılırken, yangında ise alınması gereken tedbirler anlatılarak, teorik olarak ise yangında kullanılan cihazların kullanımı hakkında bilgi verildi. Ekipler ise eğitimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyleyerek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardılar.

 

Kaynak: PHA
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