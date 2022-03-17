İtfaiye ekipleri, Menderes İlkokulu öğrencilerini bilgilendirdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman genelindeki öğrencilerin yangınlara karşı bilinçlenmesi için eğitim kurumlarındaki etkinliklerine devam ediyor.

Daha önce birçok ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumunda gerçekleştiren eğitimlerin sonuncusunda Menderes İlkokulu öğrencileriyle buluşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapıp, itfaiye ekipmanları ve malzemelerini tanıttı.

Eğitimler sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplandıran İtfaiye Müdürlüğü personeli, son olarak okul bahçelerinde anlatılanları uygulamalı olarak gösterdi.