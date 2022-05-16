İstanbul'dan Adıyaman'daki okullara destek

Eğitime her zaman önem verdiklerini belirten Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Aladdin Gündüz,"Adıyaman’da yaşamasak da bizler memleket sevdalısı eğitimciler olarak doğduğumuz yerlere karşı olan sorumluluklarımızla her zaman eğitime destek veriyoruz" dedi.

Gündüz konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine Doğu’da bir köy okuluna yardım etmek istermisiniz diye sorduğumda herkesin gözleri parladı ve tek ses olarak evet cevabı aldım. Böylece Batıdan, Doğuya memleketimizde kırtasiye ve kitap ihtiyacı olan köy okullarına hep birlikte topladığımız yardımları ulaştırdık. Adıyaman Merkeze bağlı Zey Köyü Ortaokulunun 85 öğrencisine kırtasiye malzemesi ve kitap hediye ederek Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi kütüphanesine de 1000 Adet kitap bağışın da bulunduk. Bu organizasyonda Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) işbirliği ile temin ettiğimiz kitapları ve kırtasiye yardımlarını en kısa zamanda okullarımıza ulaştırmayı başardık. Böylece öğlencilerimiz, doğuda bir okula yardım edip orada eğitim gören çocuklara destek oldukları için büyük bir mutluluk yaşadı. Bizlere maddi ve manevi destek olan tüm öğrencilerimize, velilerine ve ÇADAP ailesine teşekkür ederim"