İnovatif atölyeler projesi tamamlandı

Adıyaman’ın ilçelerinde taşıma yoluyla öğrenim gören 30 ortaokul öğrencisinin hedef kitle seçildiği projede öğrenciler, 5 gün boyunca Tarihi Tuz hanında konaklayarak Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi başta olmak üzere Adıyaman Seyir Tepesi, Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu, BİLSEM ve Karaali Atletizm pistinde STEAM alanında farkındalık uyandıracak, 21.yy bilim ve teknolojisinin gerektirdiği becerilere yönelik etkinliklere katıldı.

Perre Metal Uygulama Oteli Konferans salonunda gerçekleşen açılış törenine İl Müdürümüz Sayın Ramazan Aşcı, sorumlu şube müdürü Hikmetullah Soysal, projede görevli birçok akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Törenin ardından öğrenciler drama yoluyla tanışma etkinliğine katılarak birbirlerini daha yakından tanıdılar ve eğlenceli vakit geçirdiler. Günün diğer etkinliklerinde ise öğrencilere STEAM ve Yapay Zekâya Giriş başlıklı derslerde Doç. Dr. Yasemin Hacıoğlu ve Dr. Bahadır Yıldız eşlik etti. Akşam ise Seyir Tepesine çıkılarak Prof. Dr. Uygar Kanlı önderliğinde teleskopla Satürn ve Jüpiter gezegenleri gözlemlendi.