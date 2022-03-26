Cumhuriyet İlkokulu tarafından "İngilizce Her Yerde" projesi kapsamında öğrenme sürecine velileri de dâhil ederek öğrenmeyi kalıcı ve etkili hale getirmek amacıyla düzenlenen proje kapsamında 2. sınıf öğrencileri park maketi, 3. sınıf öğrencileri ev maketi ve 4. sınıf öğrencileri ise 'snapwords' çalışmaları hazırlandı.

Sergi çalışmalarının yanı sıra çeşitli İngilizce etkinlikleri düzenleyen ve bu sebeple e-Twinning okulu olmayı da hak kazanan Cumhuriyet İlkokulu tarafından yapılan İngilizce bilgi yarışması sonucunda, başarılı olan öğrencilere madalyaları İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı tarafından verildi.

Proje çalışmalarını yürüten, İngilizce öğretmenleri Esin Özsan, Hilal Ekinci ve Buse Aripek Akan gelen konuklara sergi hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen sınıf dışı etkinliklere önem verdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Minik öğrencilerimizin büyük bir emekle ve özveriyle yaptıkları çalışmaları görmek bizleri son derece mutlu etti. Bu sergide ve dil sınavında emeği geçen başta Okul Müdürü Ebubekir Turmaz olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.