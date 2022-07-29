İmam Hatip Okulları Çalıştayı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen ve il genelindeki İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürlerinin katıldığı çalıştayda, eğitim öğretim konuları ve başarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Din Eğitimi Biriminden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal’ın yaptığı toplantıda; İmam hatip vizyonu ve toplumdaki imam hatip algısı, imam hatip okulları yönetici ve öğretmenlerinin mesleki gelişimi ve motivasyonu, imam hatip okulu öğrencilerinde aidiyet duygusunu ve vizyon belgelerinin uygulama süreci, müfredat ve eğitim ders programları, aile, sivil toplum kuruluşları medya bağlamında imam hatip okulları algısı, imam hatip okullarında akademik eğitim ve sınavlardaki başarı durumu, imam hatip okulları meslek dersleri kitaplarının analizi konularında istişarelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İmam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına ve toplumsal yaşamına sağladığı önemden belirterek,"İmam hatip okullarımızdaki kalite ve niteliğin arttırılması için ellerinden gelen gayreti gösteren tüm idareci ve öğretmenlerime teşekkür ederim.”dedi.

Toplantı yapılan konuşmalardan sonra iyi dilek ve temennilerle son buldu.