İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulu kapanış tamamlandı

Yaz okulu programı 40 erkek öğrenci, 45 kız öğrenci olmak üzere toplam 85 öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi Gençlik Merkezinde programı tamamlayan öğrenciler kurs bitimi sonunda hazırladıkları etkinliklerle ayakta alkışlandı.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi Gençlik Merkezinde düzenlenen programa öğrencilerin velileri ve yakınları ile birçok sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi yaz okulu ve Kur'an-ı Kerim kursuna öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı yaz okulu kapsamında öğrencilere Kur’an-ı Kerim, sure ezberleri ve hadis dersleri, adabı muaşeret dersleri ile birlikte akıl oyunları, bahçe oyunları, yüzme etkinliği ve pikniklere kadar birçok alanda eğitim verildi.

Çocukların gelişimine yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Faruk Bülent Kablan,"Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli geçirmeleri için düzenlediğimiz, öğrenci ve velilerimizin büyük ilgi gösterdiği yaz okulumuz sona erdi. İlim Yayma Cemiyeti Adıyaman Şubesi olarak öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.