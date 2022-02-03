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İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı.

03 Şubat 2022 Perşembe 11:47
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İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı yapıldı

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 1. Eğitim-öğretim dönemi değerlendirme ve 2. Eğitim-öğretim dönemi planlama ve istişare toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yöneticiler katıldı.
Toplantıda, okulların eğitim-öğretim durumu, okullarda yapılan bakım, onarım, günlendirme ve "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında başlatılan kampanyada 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' kapsamında yeni anasınıflarının durumu, Mesleki Eğitimde çırak, kalfa, usta sayısının artırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar, yardımcı kaynaklardan öğrencilerin faydalandırılması, DYK kursları, kantin ve pansiyon denetimleri, ortaöğretim eylem planı, TÜBİTAK çalışmaları, Rehberlik ve zümre faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar vb. gündem konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Mesleki Eğitim Programı öğrenci kayıtlarında belirlenen hedefin üzerinde kayıtların gerçekleştirildiğini ve bu özverili çalışmalarından ötürü başta İlçe Millî Eğitim Müdürleri olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Mesleki Eğitim Tanıtım Faaliyetleri kapsamında kısa süre içerisinde mesleki eğitim programını işverenlere tanıtımını gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu kapsamlı çalışmalar neticesinde sahadan olumlu dönütler alarak mesleki eğitim öğrenci sayısını yüzde 175 artış sağlayarak 4530'a çıkardık. Bu bir ekip işidir. Sizler nezdinde Adıyaman Eğitim Ailemizin her bir ferdine teşekkür ederim."dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında kentte tüm okullarda kütüphane altyapılarının oluşturulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, bu kütüphanelerden öğrencilerin üst düzeyde istifade etmeleri gerektiğini ifade etti. 
Okul kütüphanelerinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusuna da değinen Gönen, kütüphanelerin faal bir şekilde kullanılmasının öğrenci ve öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahip olduğunu ifade etti. 
"Sıfır Atık" projesine de değinerek atık malzemelerin değerlendirilmesi konusunda ilçe müdürlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini sözlerine ekleyen Gönen, Temel Eğitim'de 10.000 Okul Projesi doğrultusunda çalışmaların başladığını, kentte okul öncesinde 5 yaş düzeyinde okul devamlılığının yüzde 90 olduğunu belirterek, hedefin yüz de yüz olması noktasında planlamaların yapıldığını ifade etti.
Yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere ulaştırıldığını belirten Gönen, LGS ve YKS sınavlarında yardımcı kaynak paketinin aktif olarak kullanılmasının öğrencilerin akademik başarısını artıracağını, hazırlanan kaynakların aylık olarak http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresi üzerinden güncelleneceğini ve takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
İl genelinde yapımı devam eden okul ve kurum inşaatlarının hızla devam ettiğini söyleyen Gönen, devam eden inşaatların planlanan inşaat süresi içerisinde teslim edileceğini ve firma yetkililerinin ellerinden gelen azami gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Gönen, kış mevsiminde taşımalı eğitim servis araçlarının titizlikle takip edilmesi gerektiğini ve ücretsiz öğle yemeği veren firmaların yerinde denetlenmesi ve takibinin yapılması konularında talimatlar verdi.
Toplantı sonunda Gönen, toplantıya katılan İlçe Millî Eğitim Müdürlerine ve yöneticilere çalışmalarında başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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