İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'den sömestr tatili mesajı

Gönen açıklamasında," 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemini bugün tamamladık. Öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, sevgili öğrencilerimizi güçlü yarınlara hazırlayan öğretmen ve velilerimize özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Geleceğin büyüklerini yetiştiren sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil, bütün bir topluma yön vererek gönüllere hitap eden sizlere, millet olarak çok şey borçluyuz. Salgın süresi boyunca her zamankinden daha fazla mesai harcayarak sevgili öğrencilerimizi eğitimin içinde tutmak, fazladan bir bilgi daha aşılamak için var gücünüzle çalıştığınızı biliyoruz. Göstermiş olduğunuz sabır, özveri ve fedakârlıklar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız."dedi.

"Adıyaman’ımızın tarihi ve doğal güzelliklerinden en az birkaç tanesine ziyarette bulunmanızı arzu ediyorum"

Velilere çocuklarıyla birlikte zaman geçirmelerini isteyen Gönen, mesajına şöyle devam etti:

"Yarıyıl tatilinde, çocuklarımızla mümkün olduğu kadar çok birlikte vakit geçirmenizi, kültürümüzün gereklerine uygun birçok aktivitede bulunmanızı istirham ediyorum. Bu tatilin, öğrencilerimiz açısından tablet ve televizyon başında geçirilen zamanlarla değil; sizlerle birlikte vakit geçirdikleri, kültürel yönden besleyecek aktivitelerle anılmasını diliyorum. Hayatın çok güzel bir kitap olduğunu göz ardı etmeden tatilinizi dinlenerek, çok kitap okuyarak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak, imkân dâhilinde Adıyaman’ımızın tarihi ve doğal güzelliklerinden en az birkaç tanesine ziyarette bulunmanızı arzu ediyorum. Unutmayın ki söz konusu becerilerin bir hobi gibi yaşam alışkanlığı hâline getirilmesi çok değerlidir. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyorum.

İlimizin eğitim sorumluluğunu paylaştığımız yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve destek personelimizle birlikte bizler, öğrencilerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı kişilikler olarak yetişmesinde, bilgiye en doğru ve güvenli biçimde erişmelerinde daima yanlarında olacağız. Sizlerle bir ve beraber olacağımız inancıyla çocuklarınızla birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamladığımız bugünde, sevgili öğrencilerimizi, değerli meslektaşlarımı ve kıymetli velilerimizi kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı ve huzurlu bir şekilde dinlenmiş olarak ikinci dönemde tekrar buluşmak ümidiyle. İyi tatiller dilerim"