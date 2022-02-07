İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’den ikinci yarıyıl mesajı

Gönen açıklamasında,"Yarınlarımıza değer katma ve ülkemiz için daha faydalı olma heyecanı ve hedefiyle eğitim öğretim yılımızın 2. dönemine başlıyoruz. Bu dönemde de yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle uyum içinde, 2023 vizyonumuz doğrultusunda, bizlere emanet edilen kıymetli evlatlarımızı yarınlara hazırlamak ve evlatlarımızın araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen ve kendine güvenen sosyal bireyler olmaları için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."dedi.

“Milli eğitim camiası değişim ve dönüşümün lokomotifidir”

Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak için tüm eğitim çalışanlarıyla birlikte el birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Gönen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden eğitim camiamızın her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır.Bu sorumluluk bilinciyle, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 Vizyon Belgesinde somutlaştırılan, güçlü yarınlar hedefine ulaşabilmek için insanın akıl ve kalple çift kanatlı olmasına dair önerdiği paradigma ışığında, eğitim ve öğretim süreçlerinde bir dizi reform ve değişim sürecini başlattık. Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak için tüm eğitim paydaşlarıyla el birliği ve gönül birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bilgi ile yoğrulmuş, model oluşturduğunuz öğrencilerinize; iyiliği, hakkaniyeti ve güzel ahlâkı kazandırarak vatanına, milletine, bayrağına ve insanlığa yararlı bireyler olabilmesi için var gücünüzle çalıştığınıza inanıyorum. Bir tarafıyla şanlı mazimizin mirasına sıkı sıkıya bağlı olan diğer tarafıyla bilimin izinde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılım sağlayan öğrenciler yetiştireceğiz. 2023 vizyonu içerisinde eğitim hedeflerine, yetiştirdiğimiz bu gençler sayesinde ulaşacağız. Geleceğin güçlü Türkiye’si milli, manevi değerlerimizi önceleyen; ailesinin, sosyal çevresinin, milletin, insanlığın sorunlarına duyarlı, TEKNOFEST kuşağı gençlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Kısa bir tatil sonrası yeni bir heyecan ve umutla sınıfları dolduracaksınız. Sizlerden beklentimiz öncelikle bizi biz yapan değerlerin ışığından ayrılmadan sağlam bir inanç ve gayret içinde derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hayalini kurduğunuz hedefinize ulaşmak için gereken adımları atmanızdır. Bizler sizin bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı kendi evlatlarımız bilerek; onların gelişimi için tüm imkânlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermekteyiz. Bu süreçte siz kıymetli velilerimizin, öğrencilerimizin muvaffakıyetinde büyük bir rol üstlendiğini biliyor; eğitim faaliyetlerinin başarılarla taçlandırılması için siz kıymetli velilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkin rol almak suretiyle desteklerinizi bekliyoruz. Güçlü Türkiye yolunda ahlâklı, erdemli, milli, manevi değerlerini özümsemiş iyi bir birey ve vatandaş yetiştirmek temel hedefimizle; yeni dönemin tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dilerim."