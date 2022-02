İl Milli Eğitim Müdürü Gönen'den 'Veda' mesajı

Yönetici, öğretmen ve birlikte hizmet etmekten mutlu olduğu tüm herkese teşekkür eden Hakan Gönen mesajında,"Saygıdeğer Mesai Arkadaşlarım, Değerli Eğitim Çalışanları, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler ve Değerli Adıyamanlılar, Ülkemizin en kadim şehirlerinden biri olan ilmin diyarı Adıyaman'a yaklaşık 7 ay İl Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet ettim. Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılıyorum. Bugüne kadar çok sevdiğim bu şehre değerli yönetici arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde müdür yardımcılarımızla, şube müdürlerimizle, okul yöneticilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte Adıyaman'a aşkla hizmet etmenin çabası içerisinde olduk."dedi.

Adıyaman'da bakanlığın politikalarını en iyi şekilde uygulamaya çalıştığını dile getiren Gönen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her çocuk bir gelecektir' ilkesi ile bütün gayret ve enerjimizi, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz yeni neslin milli ve manevi değerlerine bağlı, içinde bulunduğumuz çağın bilgi ve becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen bireyler olarak tam donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine adadık. Adıyaman'da bakanlığımızın politikalarını en iyi şekilde uygulayarak ve yöneterek bu görevi tamamlamış olmanın onurunu yaşıyorum. Tüm Eğitim camiasına ve bütün Adıyamanlılara, sevgi ve saygı üzerine inşa ettiğimiz çalışma heyecanımıza sürekli destek ve katkıları ile bize güç katan değerli paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Göreve başladığım günden bugüne kadar kutlu bir gaye uğruna haftanın her gününü ve günün her saatini işimize adamış olmanın vermiş olduğu gönül rahatlığı ile bu şehirden ayrılırken hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."