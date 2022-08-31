Galeriler Yazarlar
Adıyaman 40
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.187,49
ALTIN
1.006,54
DOLAR
18,20
STERLİN
21,17
EURO
18,25

İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Kursu'nda aldıkları eğitimlerin ardından beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü kazanan ikizler, mutluluklarını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştılar.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:22
12 Okunma
İkizler, hayal ettikleri üniversiteyi kazandılar - Videolu Haber

Ziya Gökalp İlkokulu’nda eğitim hayatlarına başlayan ikizler Merve ve Tuba Bozkurt’un, yatılı olarak kaldıkları ve aynı sırayı paylaşmaya devam ettikleri Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin derslerde yeteneklerini keşfetmesiyle hayatları değişti. Kısa zamanda sporu yaşamların vazgeçilmez bir parçası haline getiren tek yumurta ikizleri, voleybol branşında uzun yıllar birlikte ter döktüler.
Arkadaşlarının tavsiyesi ile Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu ile tanışan Merve ve Tuba Bozkurt, 6 ay süren kurs sürecinde aldıkları zorlu eğitimlerin ardından hayallerini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadılar. Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Öğretmenlik Bölümü’nü kazanan ikizler, şimdi ise üniversite yıllarının ardından birlikte atanarak aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayallerini kuruyorlar.
Merve ve Tuba Bozkurt kardeşleri zorlu sınav sürecinin ardından misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin mutluluk ve heyecanlarını paylaştı. Gençlerin, hayallerine giden yolda yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:
"Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursumuzun 2. döneminde 237 genç kardeşimiz eğitim gördü. Şu ana kadar polislik, bekçilik, subaylık ve BESYO sınavlarında yüzde 98 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladık. Hedef, inşallah yüzde 100. Merve ve Tuba kızlarımız, kurs dönemi boyunca büyük çaba sarf ederek, birlikte öğretmenlik okuma hayallerini gerçekleştirdiler. Bugüne kadar neredeyse her duyguyu paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan kızlarımız, inşallah öğretmen olma ve birlikte görev yapma sevincini de yaşarlar. Kızlarımız özelinde parkurlardan başarılı sonuçlarla ayrılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, gençlerimizin mutluluk ve heyecanlarını büyük memnuniyetle paylaşıyoruz. Bir kez daha meslek hayallerine giden yolda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Tüm gençlerimize, akademik yaşamlarında başarılar diliyorum."
Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile mutluluklarını paylaştıkları ziyaret esnasında duygularını ifade eden Tuba Bozkurt, şunları söyledi:
"İkiz olmak çok farklı bir duygu. Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da bir yerden sonra en iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. Bizim hikayemiz de böyle. İlkokuldan liseye kadar hiç ayrılmadık. Üniversiteyi birlikte okuma ve öğretmen olma hayalimiz vardı. Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda bunu başardık. Başta bizi büyük fedakarlıkla okutan ailemize öğretmenlik diplomamızı armağan etmek, sonrasında bizim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz."

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
Aşçı: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
İnovatif atölyeler projesi tamamlandı
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Kahta'da sene başı okul müdürleri toplantısı düzenlendi
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Rektör Dağlı'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
Türkiye Geneli Siyer-i Yarışması'nda üçüncü olan öğrenci ödülünü aldı
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
SANKO Üniversitesi’nin ISO BGYS belgesi gururu
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır
Ali Deniz: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav şartı kaldırılmalıdır
Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı
Aşçı, 'İnovatif Atölyeler' projesinin açılış törenine katıldı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başlıyor
SANKO Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başlıyor
Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi - Videolu Haber
Eğitim Sen üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunun iptal edilmesini istedi - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' başlatıldı
Adıyaman'da 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' başlatıldı
Aşcı: Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir aydır
Aşcı: Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir aydır
SANKO Okulları’nın YKS başarısı
SANKO Okulları’nın YKS başarısı
Üniversite sınav sonuçlarına göre SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Üniversite sınav sonuçlarına göre SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
ADYÜ, yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı
ADYÜ, yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı
Okullardaki kütüphaneler sınavlara hazırlananların hizmetine açıldı
Okullardaki kütüphaneler sınavlara hazırlananların hizmetine açıldı
Adıyaman Belediyesi'nin Etüt Merkezleri hizmete devam ediyor
Adıyaman Belediyesi'nin Etüt Merkezleri hizmete devam ediyor
Memur adaylarına Oryantasyon eğitimi
Memur adaylarına Oryantasyon eğitimi
ADYÜ’den Ulusal Staj Seferberliği projesine destek
ADYÜ’den Ulusal Staj Seferberliği projesine destek
İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulu kapanış tamamlandı
İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulu kapanış tamamlandı
SANKO Üniversitesi sıfır atık belgesi aldı
SANKO Üniversitesi sıfır atık belgesi aldı
Aşçı, BİLSEM'de öğrencilerin yeteneklerine eşlik etti - Videolu Haber
Aşçı, BİLSEM'de öğrencilerin yeteneklerine eşlik etti - Videolu Haber
Anadolu 500 araştırmasında SANKO’nun 6 şirketi yer alıyor
Anadolu 500 araştırmasında SANKO’nun 6 şirketi yer alıyor
TÜRKAV’dan YKS’den Adıyamanda 2. Olan Efe Özavcıya Tebrik
TÜRKAV’dan YKS’den Adıyamanda 2. Olan Efe Özavcıya Tebrik
SANKO Üniversitesi tercih döneminde yoğun ilgi görüyor
SANKO Üniversitesi tercih döneminde yoğun ilgi görüyor
İmam Hatip Okulları Çalıştayı yapıldı
İmam Hatip Okulları Çalıştayı yapıldı
YKS'de dereceye giren öğrenciler onuruna kahvaltı - Videolu Haber
YKS'de dereceye giren öğrenciler onuruna kahvaltı - Videolu Haber
Kolukısa: Verilen kararlar kendi hedeflerinize yönelik olsun
Kolukısa: Verilen kararlar kendi hedeflerinize yönelik olsun
Başkan Kılınç, YKS şampiyonunu evinde ziyaret etti
Başkan Kılınç, YKS şampiyonunu evinde ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim