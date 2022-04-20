Hekimler, öğrencilere doktorluk mesleğini tanıttı

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel, Uzm. Dr. Dilek Ener, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kariyer Günleri Programı’nda Kahta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel ve Uzm. Dr. Dilek Ener, öğrencilere hekimlik mesleğini tanıttı.

Hekimler, ilkokuldan Tıp Fakültesine uzanan başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

Hekimler, hayat kurtarmanın ve insanları sağlıklarına kavuşturmanın doktorluk mesleği içerisinde eşsiz önem arz ettiğini geleceğin teminatı olan öğrencilere anlattılar.

Öğrencilere ders çalışma ve kitap okunması doğrultusunda tavsiyelerde bulunan Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel ve Uzm. Dr. Dilek Ener öğrencilerin sorularını cevaplardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Kariyer Günleri programına katılarak destek olan Başhekim Yardımcısı Dr. Betül Sertel ve Uzm. Dr. Dilek Ener’e teşekkür etti.