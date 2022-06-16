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HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın geleneksel mezuniyet programı 18 mezun öğrenci ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

16 Haziran 2022 Perşembe 12:47
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HAYAT Vakfı geleneksel mezuniyet programı düzenlendi

Hayat Vakfı ile gönül bağı kuran 18 sağlık mezununun uğurlandığı gece, güzel görüntülere sahne oldu.
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şube Külliyesinde gerçekleştirilen mezuniyet gecesine Adıyaman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Başkanı Abdullah Ertaş, Hayat Vakfı Adıyaman Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Başkanı Abdullah Ertaş yaptı. 
Mezun öğrenciler ve ailelerine tebriklerini ileten Ertaş, “Biz yeni nesil için kaygısı taşıyan bir vakıfız. Hayat Vakfı kendine her gelene “hoş geldin” diyen bir topluluktur. 2018 yılında inşaatına başladığımız ve desteklerle 2020 yılında inşaatını bitirdiğimiz bu güzide eseri şehrimize kazandırdıkları için HAYAT Vakfı dostlarına çok teşekkür ediyorum. 2012 yılından beri devam eden projelerimizi bu eserle daha donanımlı hale getirdik. “Çocuklar Sokakta Solmasın” projesiyle dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitim hayatının devamını sağlıyoruz. Bu proje kapsamında öğrencilerimizle atölye çalışmaları, minyatür kursu, sinema eleştiri atölyesi, Kur’an-ı Kerim kursu, üniversite hazırlık kurslarımızla öğrenci arkadaşlarımızın ruhlarına hitap etmeye gayret ediyoruz. Haftanın iki günü geçici koruma kapsamındaki öğrencilerimizle sosyal uyum projeleri adı altında farklı atölye çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün, yeni bir dönemi uğurluyoruz. Kimi babasının kızı, kimi anasının oğlu… Herkesin beklentisi var onlardan. Ailelerinin, komşularının ve hatta kamu sağlık sisteminin. Hayra ve hayata katkı bekliyoruz. İyiliğe destek kötülüğe köstek bekliyoruz. Zengin olup tüketmek yerine, üstat olup üretmelerini bekliyoruz. Yeryüzünde yaşayan her şeyin doktoru da olacağız. Eczacısı da hemşiresi de her şey bize verildi. Bu günümüz genç arkadaşlarımıza, yeni meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Gelecekleri ve geleceğimiz aydınlık olsun.” dedi.
Adıyaman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, mezun olan öğrencilere kariyer yolculuklarında başarılar dileyerek, “HAYAT Vakfı Başkanı Abdullah Ertaş başta olmak üzere tüm vakıf yönetim kurulu üyelerine duyarlı projelerinden ötürü teşekkür ediyor, bu ve benzeri güzel çalışmaların devamını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.” şeklinde konuştu.
Program sonunda Öğrenci Kozası’nın yıl içinde yaptığı bütün faaliyet ve çalışmalar ile ilgili de misafirlere bilgi verilirken, müzik dinletisinin ardından geleceğin Doktor ve Eczacılarına plaketleri takdim edildi.

 

Kaynak: PHA
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