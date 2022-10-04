Görsel sanatlar atölyesinin açılışı yapıldı

İl Müdürü Ramazan Aşcı, bu kapsamda öğrencilerin isteği üzerine Merkez Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisemizde kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ayrıca Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerinin dağıtımına katılarak öğrencilerin mutluluğuna şahit oldu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Kariyer Günleri” programında öğrencilerimize söz vermiştik. Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisemize Görsel Sanatlar Atölyesi kurarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisemize öğrencilerimizin ihtiyacı olan eğitim materyallerini dağıttık. Öğrencilerimizin yüreğine dokunan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.