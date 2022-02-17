Gönen'nin köy okullarına ziyareti devam ediyor

Okul ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Göneni Hasankendi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek yüz yüze eğitime devam eden öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gönen, göreve geldiği günden itibaren üzerinde önemle durduğu belde ve köy okullarını sık sık ziyaret ederek, okulların durumu ve varsa eksikliklerin ivedilikle tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyor.

Köy öğretmenlerinin büyük fedakârlıklarla görevlerini sürdürdüğünü belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Burada sınıfları gezip öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyen Gönen, okullarda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgiler aldı.