Gönen'den yeni yıl mesajı

Gönen mesajında, “2021 yılı, gerek küresel ölçekte, gerekse ülkemiz ve ilimizde önemli olayların ve birçok değişimin yaşandığı bir yıl oldu. İlimizde eğitim hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm eğitim kurumlarımızın göstermiş olduğu çabaların yeni yılda da artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. 2022 yılında da, Adıyaman eğitiminin daha başarılı daha verimli ve geleceğe yön veren bir yapıda olması için; birlik ve bütünlüğümüzü, var olan kenetlenmemizi, sahip olduğumuz potansiyeli, kaynaklarımızı ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirerek, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

Barışın ve huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olmasını dileyen Gönen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2022 yılının, tüm aziz milletimiz ve dünya için barışın ve huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olmasını, ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve hayır getirmesini diliyorum. Bu vesileyle hizmet etmekten onur duyduğum eğitim camiamızın, değerli öğretmenlerimizin, saygıdeğer velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin, yeni yılını kutlarım.”